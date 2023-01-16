В Самарской области мужчина украл кассу из магазина, но не успел скрыться

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в Новокуйбышевске полицейские заметили бегущего с коробкой в руках мужчину. На требование остановиться он не отреагировал и попытался скрыться в подъезде дома на улице Буденного.

— В ходе непродолжительной погони по лестницам подозреваемый был задержан с кассовым аппаратом, в котором находились деньги. Выяснилось, что он похитил его несколько минут назад в одном из магазинов, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина ранее уже был судим за кражи, разбои и грабежи. При задержании 39-летний житель Новокуйбышевска, работающий в строительной организации, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина заключен под стражу. Кассовый аппарат и находящиеся в нем денежные средства передали представителю торговой организации.

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