Верховный суд РФ рассмотрел дело о долгах самарского ООО «Вертикаль»

«Вертикаль» признали банкротом в 2020 году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд РФ рассмотрел дело о долгах ООО «Вертикаль». Спор возник из-за суммы в 381 млн. рублей. Информация отражена в документах на сайте суда.

Согласно материалам дела, национальный банк «Траст» обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании «Вертикали» банкротом. В рамках этого дела банк также попросил включить в реестр требований кредиторов сумму в размере 381 млн. рублей. Она была указана в качестве вексельного долга. Такие же требования выставило ООО «Росскат-Капитал». Однако суд отказал в удовлетворении исков.

После дело было рассмотрено в Арбитражном суде Поволжского округа. Он отменил решение об отказе «Росскат-Капиталу». Заявление было направлено на повторное рассмотрение. Аналогичное решение Верховный суд РФ принял в отношении банка «Траст». Тогда «Росскат-Капитал» обратился в Верховный суд РФ и потребовал отменить решение судебной коллегии, а также отказать «Трасту» в удовлетворении иска. Суд иск не поддержал.