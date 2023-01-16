В Новокуйбышевске мужчина украл из магазина 17 банок икры и продал прохожим

Вора задержали, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из магазинов Самарской области было совершено дерзкое ограбление. Неизвестный в открытую забрал с прилавка несколько банок икры и скрылся. Сумма ущерба превысила 13 тысяч рублей.

Как сообщает региональное ГУ МВД, эта история произошла в магазине в Новокуйбышевске. Вор вынес из зала 17 банок консервов «Икра горбуши», положив их в пакет. Сотрудник магазина пытался остановить преступника, но безуспешно. Тогда в дело вмешалась полиция.

Выйти на след подозреваемого удалось в течение суток. Им оказался 39-летний местный житель. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления. После задержания он признался, что продал икру прохожим.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.