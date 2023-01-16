Отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году начался 16 января

Каждый житель Самарской области может внести свои предложения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 16 января, стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

— На основе собранных предложений из 88 территорий будет сформирован топ общественных пространств для рейтингового голосования, — рассказали в администрации Самары.

По его итогам территории, которые одержат победу, комплексно благоустроят с учетом мнения жителей в следующем году. Каждый житель Самарской области может внести свои предложения. Они принимаются с 16 января 09:00 до 30 января 17:00.

Предложения можно подать индивидуально или коллективно по телефону «горячей линии»: 8 846 266-54-54, по почте: Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой «Комфортная городская среда» или на официальном сайте департамента городского хозяйства и экологии.

Обязательно надо указать свои фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, наименование общественной территории.

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