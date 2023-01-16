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НовостиОбщество16 января 2023 9:57

В Нефтегорске после жалоб жителей утеплят окна в детском саду «Сказка»

Горожане сообщали, что в период морозов в группах стало очень холодно
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы в учреждении уже стартовали. Фото: ЦУР Самарской области

Работы в учреждении уже стартовали. Фото: ЦУР Самарской области

В Нефтегорске начались работы по утеплению окон в детском саду «Сказка». О проблеме в учреждении сообщали родители воспитанников. По их словам, в ясельной группе было настолько холодно, что малышам приходилось ходить в теплой одежде.

– Ранее администрация Нефтегорского района выполнила ряд работ, чтобы поддержать в детсаду нормальный температурный режим. В здании утеплили откосы, заменили радиатор, установили насос для системы отопления. Но этого оказалось мало, – рассказали в ЦУР Самарской области.

Родители малышей сообщили в социальных сетях, что дети по прежнему мерзнут. Специалисты регионального ЦУР доложили о проблеме властям. В результате работы в детском саду стартовали. Их планируется завершить в ближайшее время.

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