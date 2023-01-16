В Самарской области планируют построить 24 объекта соцсферы в 2023 году

Объекты возводят в рамках нацпроектов и на средства регионального бюджета Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самарской области продолжается строительство важных соцобъектов. Их возводят как в рамках нацпроректов, так и на средства регионального бюджета. В 2023 году в губернии должны ввести в эксплуатацию 24 объекта социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

До конца этого года в Самаре построят детский сад возле парка «Воронежские озера». В марте планируют ввести школу на 1600 мест в Автозаводском районе Тольятти. Еще четыре учебных заведения хотят построить до конца 2023-го в рамках ГЧП с ООО «ПроШкола»: в селе Лопатино, в Волгаре, в Крутых Ключах и в 18-м квартале Автограда. К 1 сентября также должны достроить школу в Тимофеевке. Ее возводят на средства регионального бюджета.

Летом планируется достроить крытый футбольный манеж на 500 человек у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Кроме того, в этом году сдадут бассейн в Куйбышевском районе. Также до конца 2023-го должны ввести в эксплуатацию Южный пансионат ветеранов труда. Он появится неподалеку от села Высокое в Пестравском районе.

Планы на 2024 год: завершение строительства ФОКов в Красноярском районе и в поселке Прибрежный, а также нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске.

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