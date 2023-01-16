В Самарской области ищут пропавшую в апреле 2021 года пенсионерку в халате

Последний раз пенсионерка связывалась с дочерью вечером 13 апреля 2021 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжается розыск пропавшей пенсионерки Галины Сарафановой. Жительница Похвистнева не выходит на связь с близкими с апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, женщине 68 лет. До исчезновения она жила в одном из домов в переулке Стахановском в Похвистневе. Последний раз связывалась с родными вечером 13 апреля 2021 года — примерно в 21:00 с дочерью. С тех пор о пенсионерке ничего неизвестно.

Приметы Галины Сарафановой: на вид 65-70 лет, рост 160 см, седые волосы до плеч, на шее есть небольшая шишка. В день исчезновения на женщине был халат с цветочным рисунком, коричневый кардиган, на ногах — черные угги. На голове, возможно, был синий платок.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8 (84656) 2-34-69, 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал