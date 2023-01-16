Ребята из Самарской области стали победителями в конкурсе новогодних игрушек

Ребята заняли призовые место. Фото: Музей Победы

Школьники из Самарской области попали в число победителей конкурса новогодних игрушек Музея Победы. Представители Красногорского филиала подвели итоги.

Победителями и призерами конкурса стали 78 участников. На конкурс прислали более тысячи новогодних игрушек из разных регионов страны. Ребята делали елочные украшения, схожие с игрушками военного периода, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Игрушку делали из ткани, глины, дерева и бумаги. Все работы представлены на официальном сайте музея.

В число победителей попали ребята из Самарской области: 14-летний Илья занял первое место в номинации «Ватная игрушка», а 10-летняя Валерия – в номинации «Новогоднее настроение».

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