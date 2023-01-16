Названы территории, которые будут благоустроены в Самаре в рамках проекта «СОдействие»

Все инициативы планируется воплотить в жизнь в 2023 году.
Фото: администрация Самары
Стали известны территории, которые будут благоустроены в Самаре в рамках губернаторского проекта «СОдействие». В перечень вошли 20 общественных пространств. Список и виды работ озвучили в пресс-службе горадминистрации.
В частности, во дворе по улице Черемшанской, д. 234 планируется создание дополнительных парковочных мест, ремонт проезд и тротуаров. Аналогичные работы будут выполнены на проспекте Карла Маркса, д. 481. А в границах домов №10, 12, 20 по улице Егорова появятся спортивная и игровая площадки.
Отметим, что работы будут выполнены на территории всего региона. Победителями были признаны 94 социально-значимые инициативы населения Самарской области. Реализовать их планируется в 2023 году. С полным перечнем самарских проектов-победителей можно ознакомиться здесь.
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