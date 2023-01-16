Авиакомпания Utair открыла новый рейс из Самары в Самарканд с 16 января 2023 года

Отправление из Самары запланировано в 13:20. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с сегодняшнего дня, 16 января, авиакомпания Utair начинает полеты по маршруту Самара — Самарканд. Об этом рассказали в пресс-службе Utair.

— Самолеты в город Узбекистана будут летать по понедельникам. Отправление из Самары запланировано в 13:20, а в обратном направлении пассажиров доставят в 18:20, — сообщается на официальном сайте перевозчика.

Utair обеспечивает авиасообщение Самары с крупными региональными центрами и развивает зарубежную маршрутную сеть. В прошлом году полеты стартовали из Самары в Баку, а в 2023 году компания запускаем рейс в Самарканд. Всего в маршрутной сети Utair более 120 направлений.

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