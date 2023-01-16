Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 10:37

Авиакомпания Utair открыла новый рейс из Самары в Самарканд с 16 января 2023 года

Самолеты будут летать по понедельникам
Ирина СИНЕГУБОВА
Отправление из Самары запланировано в 13:20.

Отправление из Самары запланировано в 13:20.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с сегодняшнего дня, 16 января, авиакомпания Utair начинает полеты по маршруту Самара — Самарканд. Об этом рассказали в пресс-службе Utair.

— Самолеты в город Узбекистана будут летать по понедельникам. Отправление из Самары запланировано в 13:20, а в обратном направлении пассажиров доставят в 18:20, — сообщается на официальном сайте перевозчика.

Utair обеспечивает авиасообщение Самары с крупными региональными центрами и развивает зарубежную маршрутную сеть. В прошлом году полеты стартовали из Самары в Баку, а в 2023 году компания запускаем рейс в Самарканд. Всего в маршрутной сети Utair более 120 направлений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.