В Самаре специалисты за год прочистили почти 230 км труб

Сотрудники рассказали об успехах за прошлый год. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре работники ресурсоснабжающей компании подвели итоги работы за прошлый год. Специалисты выезжали на вызовы каждый день.

По информации «РКС-Самара», за прошедший год ресурсники прочистили 229 километров канализационных труб. Работники ежедневно устраняли засоры, изливы и проводили промывки. Более 5000 раз специалисты вынимали мусор из колодцев, которые сливали недобросовестные жильцы. Бригады цеха также выезжали на профилактические работы. Они очищали от осадка колодцы и проводили капитальный ремонт.

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