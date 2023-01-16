В Тольятти школьники и дошкольники собрали гуманитарную помощь участникам СВО

Все посылки уже направлены по назначению. Фото: vk.com/pozitivtlt2019

Жители Тольятти продолжают масштабную работу по оказанию помощи участникам спецоперации. Весомый вклад в благое дело вкладывают школьники и дошколята. На этот раз участие в сборе гуманитарной помощи приняли учащиеся школы №18 и воспитанники детсада «Альтаир». Об этом сообщили в администрации города.

– Волонтеры объединения «Зеркало» школы №18 объявили о старте акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Акция нашла поддержку у учеников и их родителей, а также у воспитанников и сотрудников детского сада «Альтаир», – поделились в мэрии Тольятти.

Общими силами ребята собрали гуманитарную помощь для защитников Отечества. Помимо необходимых вещей, в посылках упакованы письма. В каждой строчке – слова поддержки и благодарности.

Ребята также написали бойцам душевные письма. Фото: vk.com/pozitivtlt2019

– Поддержать наших ребят может каждый. Ведь творить добро гораздо проще чем, кажется, – отметила директор школы Ирина Иванюк.

Отмечается, что все посылки уже направлены военнослужащим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.