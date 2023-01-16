Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Фото: Куйбышевская ЖД

В Самарской области изменился график движения пригородных поездов. Это связано с выполнением работ по техническому переоснащению устройств контактной сети на перегоне Безенчук – Мыльная. Об этом сообщили в Куйбышевской ЖД.

Так, в два дня, 16 и 30 января, по другому времени поедут поезда направлений Самара – Сызрань-1 и Самара – Курумоч. А 17 и 31 января изменения коснулись поездов Сызрань-1 – Самара и Тольятти – Самара.

Пассажиров просят внимательно следить за расписанием. Актуальную информацию можно узнать на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

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