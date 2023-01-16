Гия Эрадзе представит грандиозное цирковое шоу «Песчаная сказка» в Самаре 4 февраля 2023

Зрители увидят выступления акробатов, гимнастов, эквилибристов и трех африканских бегемотов / Фото: royalcircus.ru
Этой зимой заслуженный артист России Гия Эрадзе представит в Самаре новое грандиозное шоу «Песчаная сказка» (0+). Зрителей ждет цирковой спектакль с единой сюжетной линией. Это будет увлекательное и красочное путешествие в самое сердце Востока.
В Самару приедут титулованные артисты Росгосцирка. Зрители увидят ловких акробатов на мачте, эквилибристов на рейнских колесах, воздушных гимнасток в сфере, акробатов на джамперах, мастеров конной акробатики и искрометных клоунов. Также самарцы встретятся с белоснежными самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, верблюдами, грациозными лошадями, озорными обезьянами и павлинами.
Главный сюрприз нового шоу Гии Эрадзе — единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов. Перед зрителями предстанут три африканских бегемота весом в 1,5 тонны. Выступать четвероногие артисты будут под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы.
Премьерные представления в Самарском цирке (ул. Молодогвардейская, 220) состоятся в субботу, 4 февраля 2023 года, в 16:00 и в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в 15:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал