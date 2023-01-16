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НовостиОбщество16 января 2023 11:18

Гия Эрадзе представит грандиозное цирковое шоу «Песчаная сказка» в Самаре 4 февраля 2023

Зрителей ждет увлекательное путешествие в самое сердце Востока
Анастасия ФИЛАТОВА
Зрители увидят выступления акробатов, гимнастов, эквилибристов и трех африканских бегемотов / Фото: royalcircus.ru

Зрители увидят выступления акробатов, гимнастов, эквилибристов и трех африканских бегемотов / Фото: royalcircus.ru

Этой зимой заслуженный артист России Гия Эрадзе представит в Самаре новое грандиозное шоу «Песчаная сказка» (0+). Зрителей ждет цирковой спектакль с единой сюжетной линией. Это будет увлекательное и красочное путешествие в самое сердце Востока.

В Самару приедут титулованные артисты Росгосцирка. Зрители увидят ловких акробатов на мачте, эквилибристов на рейнских колесах, воздушных гимнасток в сфере, акробатов на джамперах, мастеров конной акробатики и искрометных клоунов. Также самарцы встретятся с белоснежными самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, верблюдами, грациозными лошадями, озорными обезьянами и павлинами.

Главный сюрприз нового шоу Гии Эрадзе — единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов. Перед зрителями предстанут три африканских бегемота весом в 1,5 тонны. Выступать четвероногие артисты будут под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его супруги Людмилы.

Премьерные представления в Самарском цирке (ул. Молодогвардейская, 220) состоятся в субботу, 4 февраля 2023 года, в 16:00 и в воскресенье, 5 февраля 2023 года, в 15:00.

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