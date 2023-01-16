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НовостиПроисшествия16 января 2023 11:26

Жительница Самары перевела «сотруднику банка» более 1 млн рублей

Мошенники перестали выходить на связь
Алена ПРОВКИНА
Женщина стала жертвой мошенников

Женщина стала жертвой мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре злоумышленники продолжают звонить местным жителям и представляться сотрудниками банка. На этот раз они обманули женщину, работающую в фирме по розничной торговле лекарствами.

Незнакомец позвонил потерпевшей и представился «сотрудником банка». Он убедил женщину, что неизвестные пытаются украсть ее деньги и попросил перевести средства на «безопасный счет». Жительница областной столицы доверилась звонившему и перевела 1 миллион 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.

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