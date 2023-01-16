Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области 17-20 января 2023 года

За окном ожидается ясная и морозная погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на текущей рабочей неделе. По данным синоптиков, в период с 17 по 20 января 2022 года серьезных изменений не предвидится. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– До конца рабочей недели Самарская область по-прежнему будет находиться под влиянием гребня Сибирского антициклона. Сохранится ясная, морозная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, – пояснили в Приволжском УГМС.

Во вторник, 17 января, за окном будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ожидается в пределах –7, –12 градусов. Ночью похолодает до –17, местами до – 23 градусов. Порывы южного, юго-восточного ветра составят 7-12 метров в секунду.

В среду, 18 января, характер погоды сохранится.

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