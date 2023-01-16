Нагрузка на организм и возможные осложнения: специалисты рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Александр Муравец отметил, что зимние купания могут быть опасны для здоровья. Фото: правительство Самарской области

Приближается Крещение, а это значит, что многие православные жители региона проведут ночь у купелей. Однако совершить крещенские омовения удастся не всем. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, кому купание в проруби строго противопоказано.

По словам специалиста, к купелям не стоит подходить людям с болезнями мочеполовой сферы, сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями легких и бронхов (даже незначительными), кожными заболеваниями и всем, кто чувствует недомогание и испытывает лихорадочные состояния. Кроме того, купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.

– Ледяная вода – экстремальная нагрузка для организма. Если у человека есть перенесенное заболевание или хроническая болезнь, погружение в прорубь может привести к серьезным осложнениям, – отметил Александр Муравец.

Врач также напомнил, что крещенские омовения не стоит путать с закаливаниями. К такой процедуре готовятся постепенно и начинают в летний период. Для неподготовленных людей ледяная вода может нести серьезную опасность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.