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НовостиОбщество16 января 2023 11:46

Нагрузка на организм и возможные осложнения: специалисты рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Самарский врач рассказал о противопоказаниях к Крещенским купаниям
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Александр Муравец отметил, что зимние купания могут быть опасны для здоровья.

Александр Муравец отметил, что зимние купания могут быть опасны для здоровья.

Фото: правительство Самарской области

Приближается Крещение, а это значит, что многие православные жители региона проведут ночь у купелей. Однако совершить крещенские омовения удастся не всем. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал, кому купание в проруби строго противопоказано.

По словам специалиста, к купелям не стоит подходить людям с болезнями мочеполовой сферы, сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, заболеваниями легких и бронхов (даже незначительными), кожными заболеваниями и всем, кто чувствует недомогание и испытывает лихорадочные состояния. Кроме того, купание в проруби недопустимо для детей и беременных женщин.

– Ледяная вода – экстремальная нагрузка для организма. Если у человека есть перенесенное заболевание или хроническая болезнь, погружение в прорубь может привести к серьезным осложнениям, – отметил Александр Муравец.

Врач также напомнил, что крещенские омовения не стоит путать с закаливаниями. К такой процедуре готовятся постепенно и начинают в летний период. Для неподготовленных людей ледяная вода может нести серьезную опасность.

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