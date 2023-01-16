Самарцев предупреждают о массовых взломах Telegram-аккаунтов

Мошенники получают доступ к чужим аккаунтам и начинают рассылать сомнительные сообщения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей Самарской области предупреждают о новой схеме мошенничества. Теперь аферисты взялись взламывать Telegram-аккаунты. По данным регионального правительства, в последнее время участились случаи массового взлома.

Так, пользователям приходит сообщение от кого-то из списка контактов с предложением принять участие в акции или в голосовании в конкурсе детских рисунков. Кроме того, это может быть призыв оказать помощь в лечение детей или военнослужащих. Еще один вариант — получение подписки на Telegram Premium. Человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код авторизации. Тот, кто выполняет данные условия, открывает свой аккаунт для мошенников.

Злоумышленники, получив доступ к новому аккаунту, начинают рассылать от его имени сомнительные сообщения. При этом у пользователя, которого взломали, сообщения удаляются из списка отправленных, а вот у получателей они сохраняются.

Жителей Самарской области призывают быть бдительнее и не переходить по подозрительным ссылкам. Защититься от мошенников поможет двухфакторная аутентификация.

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