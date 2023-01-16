В городе Самарской области завершили реконструкцию канализационных очистных сооружений

Мощность переработки городских стоков увеличилась до 13 тысяч кубометров в сутки. Фото: министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

В городе Самарской области завершилась реконструкция канализационных очистных сооружений. Речь идет об Отрадном. Благодаря этому мощность переработки городских стоков увеличилась до 13 тысяч кубометров в сутки.

— Реконструкция стала возможна благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», — рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

С начала постройки прошло почти 50 лет и они нуждались в обновлении. Специалисты провели большой объем работ. После модернизации стоки подвергаются механической очистке, проходят полную биологическую очистку с удалением соединений азота и фосфора, а также доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание.

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