В Самаре пройдет патриотический концерт 18 января 2023 года

Концерт состоится в Доме офицеров. Фото: ЯндексКарты

В Самаре проведут патриотический концерт, посвященный Дню образования военно-оркестровой службы ВС РФ. Мероприятие запланировано на 18 января 2023 года.

По информации пресс-службы правительства региона, концерт запланирован на 16:00. Он состоится в Доме офицеров Самарского гарнизона с участием музыкантов и солистов Самарской филармонии, духового оркестра, студентов училища и института культуры. Во время концерта прозвучат известные и любимые произведения жителей, а также музыкальные премьеры.

Помимо этого, в мероприятии примут участие представители 2-й гвардейской общевойсковой армии. Вход на концерт свободный.

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