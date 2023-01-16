Названы победители первого конкурса общественных проектов в Самаре на 2023 год

В 2023 году в Самаре благоустроят дворы, сделают новые детские и спортивные площадки Фото: администрация Самары

В Самарской области определили победителей первого конкурса губернаторского проекта «СОдействие». В их числе — 20 инициатив от жителей столицы региона. Реализовать их планируется в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего участниками конкурса были 192 проекта. Победителями стали 94 социально значимые инициативы, в том числе 20 — от жителей Самары. Среди проектов — благоустройство дворовых территорий, детских и спортивных площадок, а также устройство парковочных мест.

Напомним, заявки на участие в губернаторском проекте «СОдействие» принимают два раза в год: с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28 февраля. Инициативы реализуют при софинансировании из трех источников: физические и/или юридические лица, бюджет муниципалитета и региональная казна.

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