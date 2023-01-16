В Самарской области продолжают строительство важных объектов социальный сферы

В регионе продолжается строительство на средства нацпроектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализацию национальных проектов. В регионе планируют ввести в эксплуатацию 24 объекта социальный сферы.

По информации пресс-службы правительства Самарской области, до конца 2023 года в Самаре возведут детский сад у парка «Воронежские озера». Уже в марте в Тольятти заработает школа на 1600 мест. Еще одну школу достроят 1 сентября 2023 года, ее возводят на средства регионального бюджета. Помимо этого, в регионе до конца года построят четыре учебных заведения и футбольный манеж на 500 человек у стадиона «Солидарность Арена».

Кроме того, введут в эксплуатацию бассейн в Куйбышевском районе и Южный пансионат ветеранов труда. В 2024 году планируют завершить строительство здания театра «Грань» в городе Новокуйбышевск.

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