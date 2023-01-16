Директор Детской картинной галереи Татьяна Чичканова умерла в Самаре

Татьяна Чичканова возглавляла Детскую картинную галерею с 2021 года / Фото: vk.com/childgall

В понедельник, 16 января 2023 года, в Самаре умерла директор Детской картинной галереи Татьяна Чичканова. Она скончалась на 58-м году жизни. Сообщение об этом появилось в официальной группе учреждения.

— Татьяна Анатольевна вложила большие силы в развитие Детской картинной галереи как инновационного современного музея, при этом сохраняющего свои традиции. Приносим свои глубочайшие соболезнования ее семье, близким и родным. Светлая память, — говорится в сообщении.

Татьяна Чичканова родилась в Куйбышеве 25 марта 1965 года. Окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета. С 1991 по 2017 год заведовала кафедрой эстетического воспитания факультета начального образования педагогического университета. Работать в Детской картинной галере она начала в 2017 году. Сначала трудилась в должности замдиректора на научной работе, потом — ученого секретаря, а с 2021 года — возглавила музей.

Татьяна Чичканова была кандидатом исторических наук, автором более 200 научных работ, искусствоведом и культурологом. Она внесла значительный вклад в развитие культуры Самары.

— Она искренне любила Самару, свое дело, детей и взрослых. В сердцах тех, кто знал Татьяну Чичканову, она останется добрым и светлым человеком, талантливым и внимательным руководителем, — прокомментировали в администрации Самары

Прощание с Татьяной Чичкановой состоится в среду, 18 января 2023 года, с 11:00 до 12:00 на улице Борской, 108к1 (зал №3).

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Татьяны Чичкановой.

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