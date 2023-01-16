В Самаре активистам и предпринимателям вручат премию «Старый новый город»

Церемония пройдет в музее имени Алабина. Фото: Яндекс Карты

В Самаре предпринимателей и активистов исторического центра наградят на премии «Старый новый город». Церемония запланирована на 19 января 2023 года в 19:00.

Мероприятие проводят в рамках проекта «Сохранить как…» самарским областным историко-краеведческим музеем имени Алабина. Премию проведут впервые, представители музея хотят зафиксировать вклад жителей, работающих в исторических зданиях и поддерживающих идентичность города. В следующем году планируют провести голосование среди жителей и объединить собственников исторической недвижимости. Церемонию проведут в главном здании музея им. Алабина.

Награждать горожан будет сразу в нескольких номинациях: «Добрая реновация», «История в деталях» и «Фокус внимания». В программе также интерактивная выставка ретро-фото, выступление творческих коллективов и фуршет.

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