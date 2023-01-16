В Самарской области начали производить зимнее дизельное топливо по новой технологии

Технологи завода улучшили стабильность сезонного ДТ при холодном хранении / Фото: Куйбышевский НПЗ

Куйбышевский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») начал производство зимнего дизельного топлива класса 1 по новой технологии. Его предельная температура застывания составляет -26 градусов.

Чтобы изготовить сезонное топливо, предприятие изменило схему работы установок первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, а также комбинированной установки гидроочистки ДТ и легкого гидрокрекинга. Кроме того, специалисты Куйбышевского НПЗ оптимизировали рецептуру и внесли изменения во фракционный состав продукта. Технологи завода вдвое сократили использование присадки, которая влияет на температуру застывания топлива. Это позволило улучшить стабильность нефтепродукта при холодном хранении.

Зимнее дизельное топливо, которое Куйбышевский НПЗ произвел по новой технологии, успешно прошло квалификационные испытания. Они проходили в АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти».

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