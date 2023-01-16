В Самаре местные жители поделились кадрами нападения на сотрудника полиции

Правоохранители проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители поделились кадрами нападения молодого человека на сотрудника полиции. Парень хотел решить проблему связями и кулаками.

Судя, по опубликованному сообщению, местные жители жалуются на шум в Ленинском районе. У одного из баров на улице Галактионовской горожане сняли на видео конфликт молодого человека и сотрудника полиции. Парень решил перейти на оскорбления при общении с сотрудником правоохранительных органов. Даже после громких фраз, мужчина не успокаивается и "налетает" на полицейского с кулаками.

В ГУ МВД России по Самарской области отметили, что проводят проверку по факту размещения данной публикации. Обстоятельства уточняются.

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