В Самаре местные жители поделились кадрами нападения на сотрудника полиции

Правоохранители проводят проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местные жители поделились кадрами нападения молодого человека на сотрудника полиции. Парень хотел решить проблему связями и кулаками.
Судя, по опубликованному сообщению, местные жители жалуются на шум в Ленинском районе. У одного из баров на улице Галактионовской горожане сняли на видео конфликт молодого человека и сотрудника полиции. Парень решил перейти на оскорбления при общении с сотрудником правоохранительных органов. Даже после громких фраз, мужчина не успокаивается и "налетает" на полицейского с кулаками.
В ГУ МВД России по Самарской области отметили, что проводят проверку по факту размещения данной публикации. Обстоятельства уточняются.
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