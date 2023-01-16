В Самарской области отремонтируют дорогу до границы с Татарстаном

Работы выполнят в течение двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области планируют капитально отремонтировать дорогу до границы с Татарстаном. Также в нормативное состояние приведут два моста.

По информации правительства Самарской области, в регионе запланировали ремонт дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки – Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково. Работы проведут на средства национального проекта «Безопасное качественные дороги». Помимо этого, к нормативу приведут два моста через реки Липовка и Кондурча. Отмечают, что по данным дорогам проходят школьные маршруты, ремонт участков позволит жителям сел быстрее добираться до центра района.

Кроме того, по маршруту проезжают транзитные пассажирские автобусы из Нурлата в Самару. Специалисты расширят проезжую часть, укрепят обочины, обустроят остановочные карманы и посадочные площадки.

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