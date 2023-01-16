В Самарской области жители поселка несколько дней жили без воды

В одном из районов региона жители остались без воды на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области жители поселка Екатериновка жили без воды несколько дней. Отключение проходило с 27 по 29 ноября прошлого года.

По информации прокуратуры Самарской области, воду отключали на несколько часов каждый день в указанный период. При этом, специалисты не организовали подвоз питьевой воды. Правоохранители отреагировали на нарушение порядка предоставления коммунальных услуг. Сотрудники ведомства проверили МУП «Водоканал» и выявили нарушения в сфере законодательства.

После проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений и возбудила административное дело. Директора предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.

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