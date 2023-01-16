В Самаре вывезли около 60 тысяч тонн снега в период снегопада

Спецтехника продолжает вывозить снег с территории областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели еженедельное совещание, на котором обсудили ход и качество очистки города от снега. В период снегопада из областной столицы вывезли около 60 тысяч тонн снега.

По информации городской администрации, специалисты продолжают работу по очистке от снега. С 1 по 16 января 2023 года вывезли порядка 58 900 тысяч тонн снега. При этом с 1 по 15 января было вывезено свыше 33 тысяч тонн. Во время уборки задействовали 234 единицы техники и 3331 уборщика территорий.

Работы ведут во всех районах города. Мэрия на постоянном контроле держит ход выполнения уборки.

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