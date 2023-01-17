В Самарской области в психдиспансер доставили продукты с плесенью и следами от грызунов

Поставщик поставлял некачественные продукты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в «Тольяттинский психоневрологический диспансер» поставляли некачественную продукцию. Поставщик грубо нарушил условия контракта.

По информации УФАС, в мае прошлого года представители диспансера обратились в отделения с просьбой включить ООО «Регионтрейд» в список недобросовестных поставщиков. Представители компании привозили продукты с плесенью и следами от грызунов в неустановленное время. При этом, контракт был заключен в 2021 году на сумму более 923 тысяч рублей.

Диспансер в одностороннем порядке расторг контракт. Региональное УФАС включило организацию в реестр недоброкачественных поставщиков на 2 года.

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