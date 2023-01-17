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НовостиОбщество17 января 2023 4:01

Новые объекты здравоохранения появились в 17 населенных пунктах Самарской области за 2022 год

В 2023 году планируется возведение 21 нового модульного здания
Ирина СИНЕГУБОВА
Подразделения обеспечены автоматизированными рабочими местами.

Подразделения обеспечены автоматизированными рабочими местами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2022 год в населенных пунктах Самарской области возвели 17 новых зданий медицинских подразделений в рамках национального проекта «Здравоохранение».

— За последние пять лет в сельской местности и малых городах построены 83 фельдшерско-акушерских пункта, 11 офисов врачей общей практики, 7 врачебных амбулаторий, — рассказали в минздраве Самарской области.

ФАПы, офисы врачей общей практики, амбулатории оснащены в соответствии с современными требованиями. Подразделения обеспечены автоматизированными рабочими местами, с помощью которых можно проводить телемедицинские консультации с врачами ЦРБ, а при необходимости — с сотрудниками других медицинских организаций.

В 2023 году планируется возведение 21 нового модульного здания для размещения подразделений медицинских организаций: 17 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории, офис врача общей практики.

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