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НовостиОбщество17 января 2023 4:32

Названы лучшие высокооплачиваемые вакансии в Самаре в январе 2023 года

На первом месте оказалась вакансия главврача стоматологической клиники
Ирина СИНЕГУБОВА
В числе лучших вакансий января в Самаре и директор магазина.

В числе лучших вакансий января в Самаре и директор магазина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

На первом месте оказалась вакансия главврача стоматологической клиники. Специалисту готовы платить от 130 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы по основной стоматологической специальности от пяти лет и опыт работы в должности главный врач или заместитель главврача от двух лет.

Второе место занял менеджер по проектным продажам с зарплатой от 100 тысяч рублей в компании по поставкам оптического магистрального кабеля. Приветствуется опыт работы со сложной технической продукцией и с проектными организациями.

В топ также вошел менеджер по логистике: специалисту с опытом работы от 1,5 лет предлагают от 70 тысяч рублей в месяц. Сотруднику предстоит организовывать перевозки грузов по стране и привлекать новых клиентов.

В числе лучших вакансий января в Самаре и директор магазина, и электромеханик по торговому и холодильному оборудованию (зарплата 70 тысяч рублей в месяц).

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