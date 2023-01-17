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НовостиОбщество17 января 2023 4:45

В Самарской области обсудили региональный опыт по поддержке семей военнослужащих

Губерния может стать достойным примером для других
Алена ПРОВКИНА
В регионе продолжают оказывать поддержку военнослужащим

В регионе продолжают оказывать поддержку военнослужащим

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опыт Самарской области по соцподдержке военнослужащих оценили представители комитета семей воинов Отечества. В регионе уделяют особое внимание психологическому сопровождению, реабилитации, переподготовке и трудоустройству бойцов и их семей.

По информации правительства региона, губерния стала одной из первых в стране, кто создал систему социальных паспортов для семей военнослужащих. В работу уже включены все профильные ведомства и организации. Специалисты индивидуально с каждой семьей разбирают волнующие их вопросы.

Представители комитета предложили организовать психологические курсы, помогающие, в том числе, женам военнослужащих. На территории региона создан патриотический кластер, который расположили в Доме офицеров Самарского гарнизона.

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