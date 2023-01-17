Качество очистки от снега обсудили на совещании в администрации Самары 16 января

Недостатки по уборке и вывозу снега должны быть исправлены в кратчайшие сроки. Фото: администрация Самары

В понедельник, 16 января, в администрации Самары на совещании обсудили оперативную обстановку в городе, ход и качество очистки от снега.

С 1 по 16 января выпало 28,4 мм осадков. За это время с территории города вывезли 58 900 тысяч тонн снега. Сейчас на уборке задействовано 234 единицы техники, 3331 уборщик территорий.

По поручению главы Самары недостатки по уборке и вывозу снега должны быть исправлены в кратчайшие сроки. Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и ТСН необходимо адресно отработать каждую территорию и устранить выявленные недоработки.

— Очистка территорий не должна отходить на второй план. Необходимо контролировать муниципальные предприятия и управляющие компании. По прогнозам погоды конец января и февраль будут снежными. Поэтому настраиваемся на круглосуточную работу вместе с управляющими компаниями, — отметила Елена Лапушкина.

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