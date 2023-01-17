В Самарской области будут судить пенсионера-водителя, по вине которого пострадала женщина

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить виновника ДТП, из-за которого здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Расследование уголовного дела завершено.

— 64-летний водитель автомобиля Chery Amulet, не уступил дорогу Chevrolet Niva, которая ехала по главной дороге в районе улицы Копровая, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадала 57-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Niva. С телесными повреждениями ее доставили в медицинское учреждение. Экспертизы показали, что здоровью женщины причинен тяжкий вред.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.

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