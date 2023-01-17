В Самаре пенсионер перевел «инвестору» более 300 тысяч рублей

Мужчина лишился сбережений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенника. Пенсионер перевел крупную сумму на счет злоумышленника.

Неизвестные представители сотрудниками биржи пообещали 72-летнему мужчине постоянный высоких доход. Помимо этого, аферисты пообещали постоянную помощь в инвестициях и выгодных проектах в интернете. Потерпевший доверился «инвесторам» и захотел получать большие дивиденды. Мужчина перевел на указанный счет около 320 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После перевода мошенники решили больше не выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело.

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