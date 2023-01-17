В Самарской области разыскивают парочку, которая крадет продуктовые корзины с товарами

Первый случай произошел в июне 2022 года, а второй - спустя полгода. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Жигулевске мужчина и женщина обворовали несколько магазинов. Пара набирает в продуктовую корзину товары и скрывается, не оплатив их.

— Первый случай произошел в июне 2022 года, а второй - спустя полгода уже в другой торговой точке. Розыск подозреваемых продолжается, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине на вид 35-43 лет, рост 170-180 см. Он был одет в черные куртку, спортивные штаны и кроссовки. Женщине на вид 35-40 лет, рост 160-170 см. Она была в шапке с помпоном, светлой куртке, синих джинсах и белых ботинках. При себе имела черную женскую сумку..

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее в ближайший отдел полиции, или по телефонам: 8(84862) 3-14-69, 8(927)751-68-86, 102, или через «Мобильное приложение МВД России».

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