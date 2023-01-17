В Самаре мужчина понесет уголовную ответственность за найденный телефон

Правоохранители задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары местная жительница оставила сотовый телефон на прилавке магазина. Подозреваемый решил забрать гаджет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина обратилась за помощью в отделение полиции и рассказала, что оставила телефон на кассе во время рабочего дня. Потерпевшая отвлеклась на несколько минут, а после возвращения не обнаружила телефон на месте. Сумму причиненного ущерба она оценила в 14 200 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и смогли задержать злоумышленника. Самарец признал свою вину и пояснил, что хотел вернуть телефон. Теперь мужчине может грозить срок лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.