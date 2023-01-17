В Самаре водитель Mazda «вылетел» на встречку и врезался в иномарку

Мужчина пересек двойную сплошную и выехал на "встречку". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Октябрьском районе Самары вечером, 16 января, зафиксировали серьезное ДТП. Водитель иномарки выехал на встречку.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 47-летний водитель «Mazda» ехал по проспекту Масленникова, на перекрестке мужчина нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и совершил столкновение с легковым автомобилем. В этот момент «Kia Rio» управлял 22-летний водитель.

В результате столкновения, пострадали два пассажира «Kia Rio». Их доставили в медицинское учреждение и назначили амбулаторное лечение. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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