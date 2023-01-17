Большегруз, грузовик и микроавтобус столкнулись в Самарской области 16 января

Зачинщик аварии неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 16 января, в 14:00 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

— 42-летний водитель автомашины «MAN» ехал по автодороге «Самара – Оренбург» в направлении «Самара - Волгоград». На 18 км он неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате большегруз столкнулся с «ГАЗ 330232», за рулем которого находился 25-летний водитель. От удара грузовик отбросило на «встречку», где он врезался в автомобиль Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего водителя.

С места происшествия в медицинское учреждение доставили пострадавших водителя и 50-летнюю пассажирку микроавтобуса, им назначили амбулаторное лечение.

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