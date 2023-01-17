В Самаре мужчина чуть не остался без тепла в январские морозы

В квартире самарцы было отключено отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель чуть не остался без тепла в период аномальных холодов. Из-за ненадлежащей работы управляющей компании квартиру затопило.

По информации ГУФССП России по Самарской области, представители компании вели ремонт инженерных сетей. Спустя некоторое время в квартире мужчины произошел залив, из-за чего пострадало имущество. Потерпевший пытался добиться от компании устранения нарушений, но попытки были тщетны. Чтобы восстановить свои права самарец обратился в суд.

Суд взыскал с организации материальный ущерб в размере 50 тысяч рублей и обязал провести ремонт отопления. Компания провела ремонт, отопление в квартире восстановили.

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