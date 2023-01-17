Двухэтажный старинный особняк на ул. Куйбышева защитили от сноса в Самаре

Здание построили во второй половине XIX века, а затем реконструировали в советский период / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре защитили от сноса и перестройки еще одно старинное здание. Речь идет об объекте культурного наследия «Дом Первовского», который расположен на улице Куйбышева, 46. Постройку взяли под охрану. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области.

Предметом охраны стали само двухэтажное здание, его внешний архитектурный облик, главный и дворовой фасады, оконные проемы, балконный проем, арка во двор. Собственнику нельзя сносить или перестраивать дом. Он должен поддерживать его в надлежащем состоянии и проводить необходимый ремонт.

Дом Первовского состоит из двух частей: двухэтажное здание с подвалом, которое обращено главным фасадом на улицу Куйбышева, и пристрой со стороны двора. Здание было построено в 1860-1870 годах. Владел им купец, гласный городской думы Ф.Г. Первовский. Сначала у дома был один этаж, потом его надстроили мезонином. На первом располагался часовой магазин, на втором, вероятно, жил сам купец. В 1930-1940 годах здание реконструировали, оформив его в стиле советского неоклассицизма.

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