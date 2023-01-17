Самарский юридический институт ФСИН России возглавил Дмитрий Панарин

Дмитрий Панарин будет временно исполнять обязанности начальника учебного заведения / Фото: sui.fsin.gov.ru

В Самарском юридическом институте ФСИН России сменилось руководство. Учебное заведение возглавил полковник внутренней службы Дмитрий Панарин. Пока он будет работать на этой должности с приставкой «врио».

- Замдиректора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко по ВКС представил личному составу Самарского юридического института полковника Дмитрия Панарина в понедельник, 16 января 2023 года, - сообщили в пресс-службе учебного заведения, которое является единственным вузом силовой структуры в Самаре.

Дмитрий Панарин родился в Рязани в 1979 году. Он окончил институт права и экономики Минюста России по специальности «Юриспруденция» и академию ФСИН России, получив специальность «Государственное и муниципальное управление». Имеет степень кандидата юридических наук и ученое звание «доцент». До недавнего времени Дмитрий Панарин занимал должность заместителя начальника академии ФСИН России по служебно-боевой подготовке.

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