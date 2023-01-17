Главный кардиолог Самарской области рассказал, чем опасно повышение уровня холестерина

Холестерин в определенном количестве абсолютно необходим для выживания. Фото: минздрав Самарской области

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по кардиологии Дмитрий Дупляков рассказал о роли холестерина.

Холестерин в определенном количестве абсолютно необходим для выживания. Пособниками плохого холестерина является неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем, стрессы, сидячий образ жизни.

По словам врача, холестерин прямо или косвенно ответственен за каждую вторую смерть. В норме общий холестерин не должен превышать 5 ммоль/л. Его «плохая» часть (липопротеины низкой плотности) должна быть менее 2,5 ммоль, а «хорошая» часть (липопротеины высокой плотности) – более 1 ммоль/л.

Чтобы предотвратить риск, связанный с высоким уровнем холестерина, рекомендуется изменить свое питание: увеличить потребление овощей, рыбы, овсянки, грецких орехов, миндаля, оливкового масла и темного шоколада.

Также важно заниматься физической активностью минимум 30 минут в день. А чтобы выводить из организма излишки холестерина, врач может подобрать специальные лекарства – статины.

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