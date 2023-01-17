Самарцев приглашают в драмтеатр на премьеру спектакля «Фредерик, или бульвар преступлений»

Владимир Гальченко играет в постановке великого актера позапрошлого века Фредерика Леметра

Жителей Самары приглашают на премьеру спектакля «Фредерик, или бульвар преступлений» (16+) по пьесе французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. Постановку, приуроченную к юбилею заслуженного артиста РФ, лауреата премии «Золотая Маска» Владимира Гальченко, покажут на сцене театра драмы имени Максима Горького.

Спектакль перенесет зрителей во Францию начала XIX века. Он откроет завесу тайн актерских судеб, даст прикоснуться к прозе и лирике актерской жизни.

— Пьеса не только о театре, а о нашей жизни. Там очень много узнаваемых вещей сегодняшних. Такое ощущение, что пьеса написана вчера, — говорит Владимир Гальченко, который играет в постановке великого актера позапрошлого века Фредерика Леметра.

Премьерные показы спектакля состоятся 27, 28 и 29 января 2023 года. Билеты уже в продаже. Подробнее узнать о постановке можно на сайте драмтеатра.

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