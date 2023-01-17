Эксперты рассказали, какие автомобили с пробегом чаще всего покупали в Самарской области

Специалисты рассказали о самых востребованных автомобилях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты проанализировали данные покупок автомобилей с пробегом. Специалисты предоставили результаты исследования.

По информации Авито Авто, в 2022 года местные жители отдавали предпочтения машинам малого класса (В) – 37,6% годовых продаж. На второе место попали автомобили среднего класса (С) – 23,5%, а на третьем месте – кроссоверы – 21,8% от общих продаж. При этом, на четвертом месте – большие семейные автомобили. Отмечают, что средняя цена моделей класса В – 240 тысяч рублей.

Самым продаваемым автомобилем в регионе стал ВАЗ (LADA) Priora. На втором месте - ВАЗ (LADA) Granta, а на третьем - ВАЗ (LADA) Kalina.

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