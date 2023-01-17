Панорамный ресторан «Утесов» перестал работать в Самаре с 4 января 2023 года

В 2023 году группа планирует перезапустить «Утесов» на новой площадке. Фото: 2ГИС

В центре Самары на площадке бывшего завода «КИНАП» 4 января прекратил свою работу панорамный ресторан «Утесов». Об этом сообщил OBOZ.INFO.

«Утесов» входил в ресторанную группу Станислава Горчакова, по словам которого закрытие проекта предполагает переформатирование и открытие в другом месте. Владелец «Горсовета» пока не раскрывает, где планируется перезапуск, но концепция заведения больше не будет банкетной, прежним останется только гастрономическое направление «Печи – Реки – Океаны».

Ресторан закрылся именно после новогодних праздников, потому что для заведения банкетного формата с января по май прибыль минимальна. Как отметил Станислав Горчаков, прекращение работы на площадке «КИНАП» не связано с требованиями арендодателя.

Открытие «Утесова» состоялось в октябре 2019 года, за это время в нем прошло более 350 крупных банкетов и развлекательных мероприятий. В 2023 году группа планирует открыть новые концепции в Самаре, в том числе и перезапустить «Утесов» на новой площадке.

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