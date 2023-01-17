В Самарской области местных жителей приглашают присоединиться к конкурсу открыток к 23 февраля

Самарцы смогут нарисовать открытки, посвященные 23 февраля
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области жителей пригласить принять участие в конкурсе открыток к 23 февраля. Заявки принимают до 12 февраля 2023 года.
По информации представителей Музея Победы, участникам конкурса предлагают нарисовать поздравительную открытку в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки и т.д.) Отмечают, что рисунки должны соответствовать тематике и изображать героев-военнослужащих, оружие, технику и ордена.
Жюри будут оцениваться идею, оригинальность и мастерство. Конкурс проводят в разных возрастных категориях, открытки могут присылать жители в возрасте от 6 лет. Итоги конкурса подведут 24 февраля 2023 года.
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