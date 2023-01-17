Аналитики рассказали, какие услуги в Самаре пользовались спросом в прошлом году

Самарцы все чаще делегируют свои обязанности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре активнее всего спрос вырос на бытовые услуги, бьюти-процедуры и уборку. Аналитики предоставили данные за прошедший год.

По информации Авито Услуги, эксперты определили категории услуг, на которые вырос спрос за прошедший год. Многие пользователи стали активнее искать специалистов в онлайне. В топе по росту спроса оказались деловые услуги, интерес к ним вырос на 47%. Заказчики искали бухгалтеров и юристов, а также обращались к консультантам по финансовым вопросам. Помимо этого, высокий спрос отмечают на услуги бьюти-специалистов.

Жители города все чаще обращаются к специалистам, чтобы делегировать домашние хлопоты. Спрос в сфере бытовых услуг вырос на 46%, а на ремонт техники на 38%.

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