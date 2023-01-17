Новое территориальное управление Росрыболовства создано в Самаре

Сохранились адреса интернет-ресурсов Средневолжского территориального управления. Фото: Росрыболовство

В системе Росрыболовства создали новый территориальный орган Волго-Камское территориальное управление. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Оно разместится в Самаре, на Заводском шоссе, 64Б. Руководителем назначили Вадима Ткачева, который ранее возглавлял Средневолжское территориальное управление.

В зону ответственности нового управления вошли все регионы, относившиеся к ранее существовавшему Средневолжскому территориальному управлению Росрыболовства, а также Саратовская область.Таким образом, всего 13 субъектов РФ.

Чтобы всем было удобно, за Волго-Камским территориальным управлением сохранили адреса интернет-ресурсов Средневолжского территориального управления.

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